Giunge ai titoli di coda, a Sant’Antioco, la diciassettesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, il festival organizzato nella cittadina del Sud Sardegna dal Circolo del Cinema “Immagini” (FICC), con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic. Mercoledì 8 dicembre, la giornata di chiusura prende il via alle 13,00 con l’ultimo live streaming sui canali Facebook e Youtube di Passeggiando con gli autori: l’attrice Marta Bulgherini, conduttrice di questa edizione del festival, intervista i suoi ospiti in collegamento, stavolta, dalla spiaggia Coecuaddus.

Alle 17.30, nella Sala Consiliare del Comune, parte la proiezione dell’ultima tranche di cortometraggi della sezione portante del festival, Intrecci Mediterranei. Presenti in sala i registi Federico Russotto, Francescu Artily ed Alix Ferraris, direttore artistico del Festival les Nuits MED u Filmu Cortu con cui Passaggi d’Autore ha avviato una collaborazione attraverso la rete di cooperazione COPMED ed Ersilia Gagliardi, executive producer per Briciolafilm di Destinata coniugi Lo Giglio. Sono otto i film brevi in visione.

Anche quest’anno il gran finale di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, è in musica, con un nuovo progetto originale del Mediterranean Ensemble affidato alla direzione del musicista sardo Emanuele Contis, in concerto alle 21.30 nella sala Da Achille (in via Nazionale) e in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del festival.

Questo come tutti gli altri appuntamenti in programma sono a ingresso gratuito e si terranno nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, con accesso consentito solo ai possessori di super green pass.