A Nuxis l’ATS certifica la presenza di 15 positivi al Covid-19 ma il sindaco annuncia di avere notizia che i positivi sono 36!

A Nuxis l’ATS certifica la presenza di 15 positivi al Covid-19 ma il sindaco Piero Andrea Deias annuncia di avere notizia che i positivi sono 36!

«La piattaforma ne riporta 15, tra i quali vi sono 4 bambini che frequentano le nostre scuole, la cui positività risulta essere successiva alla chiusura del plesso per le vacanze natalizie e al rientro non stanno frequentando – spiega Piero Andrea Deias -. Ho verificato, purtroppo, che il flusso delle informazioni sulla piattaforma regionale non è puntuale e tempestiva, infatti, a seguito di diverse informazioni ricevute da persone direttamente coinvolte e quindi positive, si riscontra un numero di casi nettamente superiore a quello comunicato ufficialmente da ATS.»

Oltre a raccomandare prudenza e rispetto delle misure di contrasto e prevenzione della diffusione del virus, Piero Andrea Deias alle persone direttamente interessate, di contattarlo, al fine di avere un quadro della situazione il più possibile preciso ed aggiornato.