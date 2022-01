Al via domani, 26 gennaio, alla biblioteca comunale N. Canelles di Iglesias, il progetto “Adotta un libro”

Al via domani, mercoledì 26 gennaio, presso la biblioteca comunale N. Canelles, il progetto “Adotta un libro”, con l’offerta gratuita dei libri eliminati dal catalogo.

Con il progetto, la biblioteca comunale di Iglesias si è posta come obiettivo quello di dare una “seconda vita” ai volumi ormai consumati o un po’ datati che hanno terminato la loro funzione in sede e, allo stesso tempo, favorire la diffusione della cultura, ridistribuendoli gratuitamente alla cittadinanza.

Si tratta per la maggior parte di libri ancora in discrete condizioni che la Biblioteca doveva sostituire e che ha deciso di salvare dal macero mediante una “seconda opportunità”.

Ci si può prenotare telefonando al numero: 0781.41795, oppure inviando una mail all’indirizzo: biblioteca@comune.iglesias.ca.it .

Il servizio sarà disponibile la mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00.

È possibile, sulla base delle richieste che perverranno in ordine cronologico, l’adozione di 5 libri per ogni visitatore, fino ad esaurimento scorte.

I libri saranno sistemati in una sala apposita dove troverete romanzi, grandi classici, manuali, enciclopedie specifiche, libri per ragazzi, fumetti e dvd.