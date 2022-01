Giacomo Floris (Carbonia Avanti): «L’inaugurazione dell’URP non risolve le innumerevoli criticità riconducibili alla gestione del patrimonio di AREA in città»

«Nei giorni scorsi, nella città di Carbonia, è stato inaugurato, alla presenza dell’Assessore regionale Aldo Salaris, il nuovo ufficio per le relazioni con il pubblico dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Uno strumento sicuramente utile, che però non risolve le innumerevoli criticità riconducibili alla gestione del patrimonio di AREA in città.»

Lo ha detto questa sera, il consigliere comunale Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti.

«Mi sarei aspettato da parte dell’assessore – ha spiegato Giacomo Floris -, risposte esaustive in merito alle tempistiche di vendita e di assegnazione degli alloggi a scopo abitativo e dei locali destinati a finalità commerciali, nonché sulle operazioni di manutenzione e ristrutturazione degli immobili assegnati ai locatari.

Anche perché, sono numerosi gli edifici siti in altrettanti rioni della città, dalla via Dalmazia, fino alle frazioni di Bacu Abis e Cortoghiana, che versano in una condizione di degrado o abbandono, talvolta di inagibilità, e che perciò costituiscono un grave pericolo per la sicurezza dei locatari e in generale dei cittadini. Per non parlare poi della annosa situazione inerente le abitazioni fantasma, in particolare nel Lotto B, i cui possidenti da tempo attendono risposte definitive sulle relative condizioni di riscatto e acquisto.»

«È necessario andare oltre le dichiarazioni di intenti e le riunioni simboliche e iniziare a dare risposte concrete sui problemi che da oramai tanti anni attanagliano la vita dei cittadini – ha concluso Giacomo Floris -. Come gruppo consiliare Carbonia Avanti auspichiamo interventi concreti da parte dell’Assessore regionale e della dirigenza di AREA.»