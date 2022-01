Il comune di Buggerru ha indetto un concorso per un posto di istruttore amministrativo-contabile, cat. C1, a tempo indeterminato e parziale (60%)

Il comune di Buggerru ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di numero un posto di istruttore amministrativo-contabile, cat. C1, a tempo indeterminato e parziale (60%).

La domanda, debitamente sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, può essere presentata via posta, direttamente all’Ufficio Protocollo del comune di Buggerru, o in via telematica, tramite posta elettronica certificata del candidato. Il termine della presentazione delle domande è fissato al 10/01/2022.

Il calendario delle prove è il seguente: