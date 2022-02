Il Consiglio comunale di Carbonia torna a riunirsi mercoledì 2 febbraio 2022

Il Consiglio comunale di Carbonia, convocato dal presidente del consiglio Federico Fantinel in seduta straordinaria in presenza, torna a riunirsi mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 17.00, presso la sala consiliare del centro Polifunzionale in piazza Roma.

All’ordine del giorno sono previste una mozione, quattro interrogazioni e nove interpellanze. Al secondo punto è in programma la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2024.

L’accesso alla sala Polifunzionale avverrà previo controllo della Certificazione verde Covid-19 e della temperatura corporea.

È inoltre obbligatoria l’osservanza delle misure anti Covid-19: sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina e distanziamento interpersonale di almeno un metro.