La comunità di Buggerru e dell’intero Sulcis Iglesiente è in lutto per la scomparsa di Gianni Algisi, sindaco di Buggerru per 19 anni

La comunità di Buggerru e dell’intero Sulcis Iglesiente è in lutto per la scomparsa di Gianni Algisi, sindaco di Buggerru per quattro consiliature consecutive, dal 1983 al 2002 e assessore dal 2002 al 2006. Aveva 84 anni.

«Ci lascia oggi sig. Gianni Algisi, sindaco di Buggerru per diversi mandati – dice la sindaca Laura Cappelli -. Profondamente innamorato del proprio paese, sempre disponibile, presente e con una parola affettuosa per tutti. Di lui rimarrà il ricordo dell’impegno politico che per tanti anni ha profuso affinché Buggerru mantenesse lo splendore di quella che era stata la Piccola Parigi. Agli anni del suo mandato risale la lotta allo spopolamento, la riqualificazione dell’abitato e la creazione di opportunità lavorative per i giovani che tanto amava. Difficile esprimere in poche righe la stima che l’intera comunità nonché gli avversari politici, hanno nutrito e nutrono nei Suoi confronti.»

«A nome mio personale, dell’intera Giunta e del Consiglio comunale, porgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto – conclude Laura Cappelli -. Stamattina, attraverso apposita ordinanza, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, domenica 9 gennaio.»