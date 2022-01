Si è concluso lo screening straordinario di studenti e personale scolastico a San Giovanni Suergiu, 383 i tamponi eseguiti, tutti con esito negativo

Si è conclusa la sessione straordinaria di screening per la popolazione scolastica ed il personale scolastico del comprensivo Guglielmo Marconi di San Giovanni Suergiu.

Ne ha dato notizia il sindaco, Elvira Usai.

«L’afflusso è stato di circa il 50% con 383 tamponi effettuati, tutti con esito negativo, dei Comuni interessati: San Giovanni Suergiu, Tratalias, Giba, Masainas, Piscinas e Sant’Anna Arresi – ha riferito Elvira Usai -. Un dato molto confortante su una fetta di età medio bassa e che ci fa ben sperare in un rientro a scuola in serenità e salute.»

«Lo spirito di collaborazione ha fatto sì che l’attività si sia svolta in modo scorrevole ed efficiente benché organizzata in tempi rapidi – ha aggiunto Elvira Usai -. Si ringraziano, oltre il personale sanitario di Ats Sardegna per la disponibilità, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, l’Auser di San Giovanni Suergiu e i Carabinieri per l’organizzazione e il presidio dell’afflusso nonostante le condizioni meteo avverse.»