La marcata crescita dei contagi da Covid-19 sta provocando il rinvio di molte partite nel campionato di serie D e, se i numeri cresceranno ancora, non è da escludere una temporanea interruzione di due o più settimane. La situazione sanitaria è in continua evoluzione e, conseguentemente, le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti in continuo aggiornamento.

Sono quattro le partite del girone G, inizialmente in programma per domani 5 gennaio e che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità sanitarie: Carbonia-Aprilia, Afragolese-Torres, Vis Artena-Arzachena e Gladiator-Nuova Florida.

Il Carbonia non giocherà neppure domenica prossima a Santa Maria Capua Vetere, contro la Gladiator, per i numerosi casi di positività riscontrati tra i calciatori della squadra campana.

Anche i calciatori del Carbonia oggi sono stati tutti sottoposti a tampone antigenico e domani sono previsti tamponi molecolari per calciatori, tecnici e personale dello staff dirigenziale. Al termine la società comunicherà l’esito ufficiale dei tamponi. Oggi non si è svolta la seduta di allenamento in programma allo stadio “Carlo Zoboli”.