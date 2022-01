Nuova operazione antidroga della Squadra mobile a Cagliari, tre giovani arrestati, sequestrati 30 grammi tra eroina e cocaina e 4.000 euro in contanti

Nuova operazione antidroga a Cagliari. Gli investigatori del gruppo Falchi della Squadra Mobile monitoravano da tempo un vero e proprio market della droga, aperto a tutte le ore e gestito da un’intera famiglia dimorante nel quartiere del CEP. Nel pomeriggio di ieri è scattato il blitz che ha visto la partecipazione anche del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e del Reparto Cinofili della Questura di Oristano. I poliziotti hanno fatto irruzione in due appartamenti di via Talete, uno destinato alla vendita delle dosi, l’altro adibito a laboratorio per la preparazione della droga. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 30 grammi tra eroina e cocaina e 4.000 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio.

Al momento dell’intervento, un tossicodipendente che si trovava sulle scale ha dato l’allarme, avvisando gli spacciatori della presenza della Polizia. Quest’ultimo, pertanto, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento. Parte della droga, seppur buttata nel water, è stata recuperata dai poliziotti nella rete fognaria. mentre nel secondo appartamento è stato ritrovato altro stupefacente e tutto l’occorrente per confezionare le dosi.

I tre giovani sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità giudiziaria condotti presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida.