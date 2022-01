Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche in diverse vie di Iglesias

Proseguono, con nuovi interventi, i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche in diverse vie di Iglesias.

Dopo i primi interventi, iniziati nei mesi scorsi ed in fase di completamento nella Via Valverde (tratto prospiciente il Campo Sportivo Monteponi) e lungo il perimetro dei Giardini Pubblici, nei prossimi giorni inizieranno i nuovi lavori in via Vittorio Veneto, nel tratto di marciapiede compreso tra la Via Oristano e la Via XX Settembre (fronte Giardini Pubblici).

Nel dettaglio, gli interventi, finanziati per un importo di 69.922,64 riguarderanno:

– Abbattimento delle barriere architettoniche.

– Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, in maniera analoga a quanto realizzato negli altri tratti interessati dai lavori.

«Proseguono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – dopo quanto iniziato nei mesi scorsi ed in fase di realizzazione. In questo modo, un’area percorsa ogni giorno da tante persone potrà essere pienamente accessibile anche per chi si trova a convivere con una disabilità.»

«Riprendono gli interventi – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – con gli importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Questo nuovo intervento, si aggiunge ai lavori in corso sui marciapiedi e finanziati per 260.000 euro. Nelle fasi preliminari procederemo anche al controllo degli impianti fognari, per poi iniziare con i lavori sui marciapiedi.»