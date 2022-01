Si è materializzato oggi il ritorno del Carbonia allo stadio “Carlo Zoboli”. La Lega, intanto, a causa dei numerosi casi Covid, ha sospeso il campionato di serie D per due settimane

Si è materializzato oggi, con il primo allenamento agli ordini del tecnico David Suazo, il ritorno del Carbonia allo stadio Comunale “Carlo Zoboli”. E’ stato un ritorno al quale non hanno potuto partecipare alcuni calciatori e due componenti dello staff che sono risultati positivi al Covid-19 ai tamponi antigenici, tutti asintomatici e posti subito in isolamento fiduciario domiciliare.

Questa mattina tutti gli altri calciatori sono stati sottoposti a tampone molecolare, a Iglesias, il cui esito è risultato negativo. Altri tamponi verranno effettuati domani.

Come era nell’aria già da ieri, oggi il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..