A Guspini i vigili del fuoco hanno salvato un uomo caduto in un pozzo a circa 12 metri di profondità

Nelle prime ore del pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in vico Mazzini, alla periferia di Guspini, per soccorrere un uomo caduto in pozzo della profondità di circa 12 metri, a causa di un cedimento del terreno.

La sala operativa 115 del Comando, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento, una del distaccamento di Sanluri e quella del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli operatori, giunti sul posto, si sono calati nel pozzo con attrezzature e manovre speleo e hanno recuperato l’uomo, riportandolo in superficie e lo hanno affidato al personale sanitario inviato dal 118, trasportato in ospedale con lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.