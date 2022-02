Carbonia, pulizia alvei corsi d’acqua. L’assessore Piero Porcu: «La pratica è in corso ed il finanziamento giacente da due anni sarà utilizzato»

«I circa 485mila euro, fondo destinato ai lavori di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d’acqua del nostro territorio, saranno utilizzati.»

È la risposta dell’assessore dell’Urbanistica Piero Porcu ad un’interpellanza rivoltagli dai consiglieri dell’opposizione che chiedevano conto dello stato dei lavori.

«Intendo evidenziare che – spiega – dal momento dell’insediamento della Giunta ci siamo prodigati affinché il finanziamento, assegnato al Comune dalla Regione nel 2019, giacente quindi da due anni e rimasto inutilizzato, fosse messo a frutto.»

La procedura è stata avviata lo scorso novembre con l’affidamento dell’incarico di progettazione ed il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato in Giunta.

Il successivo step di approfondimento di carattere tecnico dovrà essere sottoposto a procedimento in Conferenza di servizi con un iter di approvazione che naturalmente sarà più articolato e dettagliato. «Salvo richiesta di integrazioni – sottolinea l’assessore dell’Urbanistica – si arriverà ad appaltare il servizio di realizzazione degli interventi nei mesi estivi».

«La pulizia dei corsi d’acqua è fondamentale per mantenere in condizioni di sicurezza il nostro territorio e la folta vegetazione spontanea potrebbe costituire pericolo», osserva Piero Porcu. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, nell’ambito di un processo di salvaguardia, ha dato avvio ad un percorso finalizzato alla cura del reticolo idrografico e delle opere attigue nel rispetto dell’ambiente fluviale.