Carbonia: con il bonus sociale idrico integrativo, un aiuto in più ai nuclei disagiati

Fino al 30 maggio 2022 è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del “Bonus Idrico Integrativo”, l’agevolazione tariffaria aggiuntiva rispetto al “Bonus Sociale Idrico Nazionale” rivolta alle cosiddette utenze deboli, ovvero ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa.

Il Bonus Idrico Integrativo è un rimborso tariffario destinato ai nuclei in possesso di un Isee ordinario di importo non superiore ai 20.000 euro. La somma del Bonus spettante a ciascun beneficiario, con riferimento ad un solo contratto di fornitura, è modulata sulla base dell’indicatore Isee.

Le info su bando e documentazione sono contenute nell’avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Carbonia al seguente link

https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4451-bonus-sociale-idrico- integrativo-domande-fino-al- 30-maggio-2022 mentre, sul sito EGAS dedicato, all’indirizzo https:// bonusacqua.it/ si potrà avanzare la richiesta online.

In alternativa, la domanda potrà essere presentata a mezzo PEC al comune di Carbonia all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia. org oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo – Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 09013 Carbonia (che dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo del 30 maggio 2022), oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Roma 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a prediligere l’utilizzo della procedura online.