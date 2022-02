Il comune di Carbonia organizza la Festa di Carnevale per sabato 26 febbraio, in piazza Roma

Carbonia ospiterà sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 15.00, in piazza Roma, una festa in maschera per allietare i bambini e le loro famiglie, in occasione del Carnevale.

«Grazie alla collaborazione con la parrocchia di San Ponziano e l’associazione Simpatiche Canaglie sono state organizzate alcune attività ricreative per i più piccoli», hanno spiegato gli assessori Giorgia Meli e Michele Stivaletta i cui assessorati, rispettivamente Cultura e Attività produttive, lavorano in sinergia per realizzare queste manifestazioni.

«È stato un periodo difficilissimo – hanno sottolineato gli assessori Giorgia Meli e Michele Stivaletta – soprattutto. per i nostri bambini che, con le restrizioni dettate dal Covid, hanno risentito maggiormente del distanziamento sociale. Per questo motivo, abbiamo pensato che l’Amministrazione potesse trovare il giusto compromesso organizzando un momento ricreativo all’aperto.»

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la parrocchia di San Ponziano e l’associazione Simpatiche Canaglie che con entusiasmo hanno prontamente aderito e collaborato all’iniziativa a titolo volontario.

Musica, balli e giochi saranno assicurati. Non potranno mancare dolci e zeppole.