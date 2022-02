Oggi, venerdì 18 febbraio 2022, l’hub vaccinale alla Grande Miniera di Serbariu non osserverà la consueta apertura pomeridiana

Oggi, venerdì 18 febbraio 2022, l’hub vaccinale alla Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, non osserverà la consueta apertura pomeridiana. A causa delle esigue prenotazioni, in via straordinaria, il centro resterà chiuso.

Coloro che erano prenotati in data odierna sono stati regolarmente avvisati con lo spostamento della vaccinazione nell’imminente week-end. L’hub tornerà ad essere operativo domani, sabato 19 febbraio, con apertura mattina e pomeriggio come da calendario.

Considerato il flusso delle prenotazioni in questo periodo, da questo momento in poi è possibile presentarsi direttamente per la vaccinazione nei centri di Carbonia, San Giovanni Suergiu e Iglesias senza prenotazione.

In occasione dell’Open day di ieri sono stati somministrati all’hub della Miniera circa 170 vaccini, numeri che sono stati replicati dai centri di San Giovanni Suergiu e Iglesias.