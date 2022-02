Sono 1.968 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Sardegna, su 15.776 tamponi eseguiti, 539 diagnosticati da molecolare, 1.429 da antigenico, 4 i decessi

Sono 1.968 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Sardegna, su 15.776 tamponi eseguiti, 539 diagnosticati da molecolare, 1.429 da antigenico.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (1 in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 409 (4 in meno di ieri).

Sono 32.967 le persone in isolamento domiciliare (+770 rispetto a ieri).

Si registrano 4 decessi: 1 donna di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 82 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 79 anni, residente nella provincia di Sassari.