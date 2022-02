Sul sito del Comune la documentazione per fare domanda entro il 15 marzo 2022 per i dispositivi di protezione e medicali per le strutture residenziali accreditate

È stato pubblicato nella home page del sito del comune di Carbonia l’avviso finalizzato a facilitare l’acquisizione di dispositivi medicali e di protezione nelle strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate secondo le normative regionali. È possibile fare domanda fino al 15 marzo 2022. La documentazione deve essere indirizzata, a pena di inammissibilità, al comune di Carbonia, in qualità di Ente gestore dell’Ambito PLUS, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Si ricorda che deve essere presentata una istanza per ciascuna delle strutture gestite.

Possono accedere ai finanziamenti: case famiglia per minori e giovani adulti, case famiglia per adulti, comunità di pronta accoglienza per minori e giovani adulti, strutture residenziali a carattere comunitario e strutture residenziali integrate per anziani, disabili e minori. Tutti i dettagli sono specificati nel bando pubblicato online al seguente indirizzo

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4454-dispositivi-medicali-e-di-protezione-domande-di-contributo-fino-al-15-marzo-2022

Gli interessati potranno inoltre chiedere eventuali chiarimenti e informazioni scrivendo a: ufficiodipiano@comune.carbonia.su.it oppure telefonando al numero 0781.694448.