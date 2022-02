Venerdì mattina il sindaco di Iglesias consegnerà gli encomi agli operatori impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Venerdì 11 febbraio, alle ore 12.00, presso l’ingresso centrale del plesso scolastico di via Isonzo, il sindaco di Iglesias Mauro Usai, a nome dell’Amministrazione, consegnerà un encomio a 6 operatori impegnati, in questi mesi, nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), a 2 dipendenti della società in house “Iglesias Servizi”, ed ai dipendenti comunali che hanno supervisionato il progetto.

Ai PUC partecipano le persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, impegnate in progetti lavorativi di interesse generale.

I 6 operatori dei PUC che riceveranno l’encomio, negli ultimi due mesi, hanno partecipato al progetto di manutenzione degli edifici scolastici di via Isonzo.

Nel dettaglio, si è provveduto alla riqualificazione delle facciate, alla tinteggiatura, alla sistemazione dei pluviali ed alla messa in sicurezza dei cornicioni.

«Un encomio che rappresenta un riconoscimento dell’importante lavoro svolto con passione, professionalità ed impegno, oltre che un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la collettività», evidenzia il sindaco Mauro Usai.

«L’auspicio, è che quanto realizzato nel corso del progetto e questo riconoscimento, possano essere utili ai partecipanti ai PUC per il proseguimento della propria vita lavorativa.»

Per l’assessora delle Politiche sociali, Angela Scarpa: «La riscoperta di una comunità parte dal contributo e dalla valorizzazione dell’opera dei suoi cittadini, grazie a progetti che creano coesione, coniugando inclusione ed utilità sociale».