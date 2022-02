L’associazione Le Rondini Onlus si è aggiudicata un nuovo finanziamento di 10.000 euro annuali di un bando della Fondazione di Sardegna

Grazie alla partecipazione a un bando della Fondazione di Sardegna, l’associazione Le Rondini Onlus si è aggiudicata un nuovo finanziamento di 10.000 euro annuali da qui al 2024. Le risorse, stanziate nelle more del bando pluriennale 2022-2024 – settore volontariato, filantropia e beneficenza, saranno destinate allo stabilimento “Isola del Cuore” di Sant’Antioco, per il suo rafforzamento e per assicurare agli ospiti della struttura delle esperienze sempre migliori; divertenti, accessibili, soprattutto sicure.

«Questo nuovo finanziamento – ha spiegato la presidente dell’associazione Le Rondini Franca Boi – rappresenta un ulteriore riconoscimento della nostra costante attività a favore delle persone fragili e bisognose. Grazie a esso miglioreremo ulteriormente la funzionalità dell’Isola del Cuore.»

«La prossima stagione – ha proseguito Franca Boi – sarà foriera di importanti novità. Questo sarà possibile, così come già accade nel centro Domo Noa di Carbonia, grazie allo straordinario impegno e alla creatività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il proprio tempo al rafforzamento dell’imponente progetto portato avanti dalle Rondini a sostegno delle persone disabili gravi.»

«Voglio ricordare – ha concluso Franca Boi – che sono aperte le prenotazioni per accedere alle nostre casette e godere così di una vacanza accessibile. Si potrà prenotare, o chiedere informazioni, scrivendo una mail all’indirizzo lerondiniassociazioneonlus@gmail.com o chiamando allo 0781/1888033.»