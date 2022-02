“Il lavoro e la memoria” delle miniere del Sulcis Iglesiente

E’ on line la raccolta delle interviste relative al progetto “Il lavoro e la memoria” dedicato ai lavoratori delle miniere del Sulcis Iglesiente. Un esempio di partecipazione tra Ministero della Cultura – Soprintendenza archivistica della Sardegna ed Istituto centrale Archivi, Università degli Studi Roma Tre e Fondazione di Sardegna.

Nella digital library Ti racconto la storia, concepita dalla Direzione generale Archivi e dall’Istituto centrale per gli archivi come portale tematico del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), è consultabile da oggi la sezione dedicata alla memoria orale del Sulcis Iglesiente.

Il progetto di digitalizzazione, indicizzazione e descrizione della collezione Il lavoro e la memoria è stato sviluppato attraverso un accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre (referente di progetto: prof.ssa Liliosa Azara, con la collaborazione della prof.ssa Eloisa Betti dell’Università di Bologna), la Soprintendenza archivistica della Sardegna (soprintendente dott.ssa Monica Grossi, referente di progetto dott.ssa Consuelo Costa) e l’Istituto Centrale per gli Archivi (dirigente dott.ssa Elisabetta Reale, referente di progetto dott. Pasquale Orsini), volto a promuovere e realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio archivistico custodito presso l’Archivio storico minerario dell’IGEA S.p.A, con particolare riferimento alla raccolta di testimonianze orali relative al lavoro e alla vita nelle aree minerarie sarde.

Il progetto raccoglie le testimonianze orali di operaie e operai, impiegati, medici e dirigenti che hanno lavorato presso i siti minerari attivi tra la fine dell’Ottocento e la fine del Novecento nei territori del Sulcis Iglesiente.

Nata dall’intuizione di Pietro Angelo Tocco, per molti anni responsabile dell’Archivio storico minerario IGEA S.p.A, la raccolta delle fonti orali minerarie è stata realizzata in cinque anni di lavoro, a partire dal 2010, dall’antropologa Agostina Bua e dalla storica Carmen Francesca Allenza: oltre un centinaio di interviste che hanno coinvolto sia i testimoni diretti sia i familiari.

La raccolta è stata riordinata e descritta nel 2019 da Alessandro Cuccu, attuale responsabile dell’Archivio IGEA: dal suo inventario Archivio audiovisivi “Il lavoro e la memoria” 2010-2015 sono tratte le notizie relative a tutti i soggetti coinvolti.

L’iniziativa è parte integrante del Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna, frutto della collaborazione tra la Soprintendenza archivistica della Sardegna e la Fondazione di Sardegna.

Ti racconto la storia è una biblioteca digitale del ministero della Cultura che promuove la conoscenza e la fruizione di raccolte di testimonianze orali, di storie di vita e di documentazione sonora e audiovisiva conservata presso istituzioni pubbliche, centri di ricerca e associazioni private (www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it).