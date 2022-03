Concerto del violinista Yacoob Gonzalez, accompagnato dal pianista Xavier Gràcia, lunedì 7 marzo, alle 16.30, nella sala del Circolo Soci Euralcoop, a Carbonia

Concerto del violinista Yacoob Gonzalez, accompagnato dal pianista Xavier Gràcia, lunedì 7 marzo, alle 16.30, nella sala del Circolo Soci Euralcoop, in Piazza Marmilla, a Carbonia. L’evento, “Un violino e la sua musica di strada”, è organizzato da Unisulky, associazione culturale S’Ischiglia e Università popolare del Sulcis.

37enne, origini catalane ed ebraiche insieme, Yaacob, da Barcellona è arrivato in Sardegna, terra della sua fidanzata e in parte della sua bimba di 8 anni, Shalom, il cui nome è stato scelto in riferimento alle sue origini ebraiche. Artista girovago, per Yaacob il rispetto e l’apertura a nuove prospettive sono elementi essenziali nella convivenza.

Yaacob González García nasce a Barcellona il 15 febbraio 1985. Attualmente è polistrumentista. Ha iniziato gli studi di chitarra classica all’età di 7 anni. All’età di 12 anni, ha iniziato gli studi di violino presso il Conservatorio Superiore di Musica Liceu, con il maestro Evelio Tiélez. A 22 anni ho terminato gli studi di livello superiore presso il Conservatorio di musica Pablo Sarasate nella città di Pamplona, ​​​​​​​​Spagna.

Nel 2012/13 ha iniziato, in India, i suoi studi di musica classica Hindustani con il Sitar fino ad oggi con il famoso maestro Radhakrishna, discepolo diretto di Ravi Shankar nella città di Bangalore, nello stato del Karnataka e con il professor Vijay Gonahalu discepolo diretto di Pandit Arvin Parik, discepolo di Ustad Vilayat Khan.