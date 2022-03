Il comune di Narcao metterà in sicurezza e riqualificherà la scuola di via Stazione con le risorse ottenute da un bando del PNRR

Il comune di Narcao ha partecipato al bando del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

«Con nostra grande soddisfazione – dice Maurizio Portas, vicesindaco ed assessore dell’Urbanistica, Lavori pubblici e pianificazione del territorio – il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 1.198.500,00 (pari al 79,90%) da fondi europei e €. 301.500,00 dall’impegno di cofinanziamento. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola media di via Stazione.»

«Questa scuola risale agli anni ’70 ed è praticamente nello stato originario, quindi necessitava di interventi ormai improcrastinabili – conclude Maurizio Portas -, come la sostituzione di tutti gli infissi con dei nuovi in alluminio a taglio termico e la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento a gasolio con uno nuovo a pompe di calore di ultima generazione.»