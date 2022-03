Domani a Carloforte due appuntamenti per il progetto “Circo all’attracco”

Teatro danza e musica a Carloforte nel cartellone di Circo all’attracco. Domani, venerdì 1° aprile, per il progetto – rassegna di Bötti du Shcöggiu, sono in agenda due appuntamenti.

La serata comincia al Side kunst-cirque, lo chapiteau della compagnia internazionale My!Laika montato sul lungomare del centro tabarkino. Qui alle 21.15 va in scena lo spettacolo Eterna, una “piccola opera per insolite camminate bislacche di personaggi liberamente ispirati al libro dei sogni di J.L. Borges” interpretata dalle danzatrici Lucrezia Maimone e Lucia Angellè Paglietti. La produzione di Oltrenotte è sostenuta dai festival cagliaritano Cortoindanza e da RAid Festivals di Salerno.

Alle 21.45 nella banchina del porto (in caso di maltempo all’interno del circo) per un concerto dei Sea bemolle, ensemble di musicisti e artisti che si sposta per il Mediterraneo navigando con una barca a vela di nome Nuages, attraccata ora nel porto di Carloforte.