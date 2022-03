Grave incidente stradale sulla strada Provinciale 61, alle porte di Villacidro

Grave incidente stradale sulla strada Provinciale 61 in territorio di Villacidro, all’altezza di uno svincolo che collega ad un’attività commerciale che tratta infissi e serramenti.

Per cause ancora da accertare, due auto (una Fiat Doblo’ e una Giulietta Alfa Romeo) sono rimaste coinvolte in uno scontro, tutti feriti gli occupanti.

La sala operativa 115, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, congiuntamente al personale sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno operato per soccorrere gli occupanti, mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Il conducente del Fiat Doblo’ estratto dalle lamiere e subito affidato al personale sanitario, si trova in gravi condizioni, in codice rosso gli altri due occupanti dell’Alfa Giulietta, tutti trasportati in ospedale dalle ambulanze giunte sul posto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno provveduto alla gestione della viabilità stradale e la Polizia locale per gli accertamenti ed i rilievi di legge.