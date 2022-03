Il Consiglio comunale di Sant’Antioco è stato convocato per venerdì 18 marzo, per l’approvazione definitiva del Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

Il Consiglio comunale di Sant’Antioco è stato convocato in seduta straordinaria, prima convocazione, per venerdì 18 marzo, con inizio dei lavori alle 18.00, per l’esame delle osservazioni e l’approvazione definitiva del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) del comune di Sant’Antioco.

La seduta, che si terrà a porte aperte con ingresso contingentato del pubblico e nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube del comune di Sant’Antioco e in diretta radio sulle frequenze di Viva Radio Sardegna.