Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comune di Carbonia in seduta straordinaria per lunedì 21 e martedì 22 marzo

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comune di Carbonia in seduta straordinaria, in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale di Piazza Roma con possibilità di partecipazione anche in videoconferenza (modalità mista), per lunedì 21 e martedì 22 marzo.

Lunedì l’ordine del giorno prevede mozioni, interrogazioni ed interpellanze; l’adozione della variante al Piano di risanamento urbanistico di Medadeddu; l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Martedì ancora mozioni, interrogazioni ed interpellanze; l’approvazione del Programma triennale delle Opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; e, infine, l’approvazione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi.