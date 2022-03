Oggi a Cassino, venerdì con il Latte Dolce, il Carbonia in cinque giorni si gioca tanto per l’aggancio del treno play-out salvezza

Oggi a Cassino (dirige Alessandro Gresia di Piacenza), venerdì con il Latte Dolce, il Carbonia in cinque giorni si gioca tanto per l’aggancio del treno play-out salvezza. Le battute d’arresto subite negli anticipi di ieri dal Latte Dolce nel derby di Uri e dal Lanusei in casa con il Lanusei, hanno tenuto inalterate le distanze e la squadra di David Suazo ha la grande opportunità di rilanciarsi, dopo l’amara sconfitta subita quattro giorni fa nel recupero casalingo con l’Aprilia.

David Suazo deve rinunciare a capitan Nicola Serra, squalificato per recidività in ammonizioni, al suo posto Andrea Porcheddu. Rispetto alle ultime due partite, inizialmente va in panchina uno dei fuoriquota, Federico Bellu, al suo posto nella linea difensiva Edoardo Adamo, classe 2004.

L’undici iniziale: Idrissi, Adamo, Ganzerli, Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia, Aloia, Porcheddu, Isaia, Porru. A disposizione: Bigotti, Pitto, Mastino, Bellu, Agostinelli, Curreli, Basciu, Gjuci, Russu.

Sugli altri campi, dopo i due anticipi di ieri (Lanusei-Aprilia 1 a 2, Atletico Uri-Latte Dolce 1 a 0), si giocano: Torres-Team Nuova Florida, Real Monterotondo Scalo-Arzachena, Ostiamare-Muravera, Giugliano-Gladiator, Cynthialbalonga-Vis Artena ed Insieme Formia-Afragolese.