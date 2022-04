La Monteponi potrebbe festeggiare la promozione in Eccellenza già questo pomeriggio

La Monteponi ospita il Selargius nella nona giornata di ritorno del girone A del campionato di Promozione.La squadra di Alessandro Cuccu potrebbe ufficializzare già oggi la promozione in Eccellenza regionale. In caso di vittoria e mancata vittoria del Villasimius con il Villamassargia, il divario tra le due squadre, infatti, diverrebbe incolmabile nelle ultime quattro giornate. A Iglesias si respira aria di grande festa, meritata da una squadra che ha letteralmente dominato il campionato.

Se Iglesias prepara la festa per la promozione, a Narcao potrebbe diventare ufficiale la retrocessione, in caso di non vittoria con la Pro Sigma, al termine di una stagione storta.

Giornata importante per il Cortoghiana di scena sul campo dell’Atletico Cagliari, e per la Fermassenti che ospita il Gonnosfanadiga.

Completano il programma nel girone A le partite La Palma Monte Urpinu-Orrolese e Andromeda-Quartu 2000.