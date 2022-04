La Villacidrese al “Franco Frogheri” contro la Nuorese. Andrea Corda: «Sarà una partita complicata»

Ad una settimana di distanza dal pareggio contro il Ghilarza, la Villacidrese torna in campo sul campo della Nuorese. Al “Franco Frogheri” si gioca domenica 10 aprile per la 30ª giornata del campionato di Eccellenza.

La formazione di Graziano Mannu vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, dopo le due rimonte contro Bosa e Ghilarza. In entrambe le gare la squadra si è ritrovata sotto 2-0 all’intervallo e ha saputo reagire. «Probabilmente abbiamo pagato in queste due gare un approccio mentale non ottimale – spiega Andrea Corda – abbiamo avuto bisogno di prendere 2 gol per entrare in partita, ma siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, grazie all’aiuto di tutti, di chi gioca e chi no.»

Domani, contro la Nuorese, non sarà una gara come le altre per Andrea Corda: «Sarà una partita particolare per me, visti i 2 anni passati a Nuoro, dove ritroverò diversi amici – prosegue il centrocampista della Villacidrese -. Sarà una partita difficilissima, la Nuorese è una squadra ostica che gioca la palla ma non si tira indietro anche sull’aspetto della lotta e dell’intensità. Vengono da 9 risultati utili consecutivi, ma noi sappiamo di poter fare male a chiunque».

In classifica la Nuorese ha 10 punti in più rispetto ai gialloblù ed occupa l’ultima posizione disponibile per i playoff: «La distanza ormai è tanta, l’obiettivo rimane quello di fare più punti possibili da qui alla fine dell’anno, visti gli scontri diretti che abbiamo a disposizione, e cercare di recuperare qualche posizione. Purtroppo, non ci è girata sempre come doveva, ci siamo fermati diverse volte per il Covid e le partite si sono accavallate, ma va bene così», conclude Andrea Corda.

Il calcio d’inizio di Nuorese-Villacidrese è in programma domani pomeriggio, alle ore 16.00, allo stadio “Franco Frogheri” di Nuoro. Arbitrerà la partita Eleonora Pili di Cagliari, gli assistenti di linea Nicola Mascia di Cagliari ed Alessio Evangelisti di Oristano.