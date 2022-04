Si avvia alla conclusione, a Carloforte, la rassegna Circo all’Attracco. Domani, sabato 9, alle 21.15, e domenica, 10 aprile, alle 18.00, la compagnia My!Laika è di scena nel suo Side kunst-cirque (sul lungomare di fronte all’Istituto Nautico) nello spettacolo Laerte.

Ideato ed interpretato da Salvatore Frasca, Philine Dahlmann, Giacomo Martini, Edoardo Demontis, Laerte è un omaggio al mare, e alle “sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare”: mentre i bastimenti con i loro carichi di uomini e cose sfidano il mare, miraggi, tempeste e balene agitano le notti di alcuni personaggi in un porto. Nell’attesa che si crea per salpare, sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi per ingannare il tempo. Ingresso a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini fino ai 13 anni .

Dopo la replica di domenica 10 aprile, dalle 20.00 una festa al Side Kunst cirque suggella la chiusura del progetto-rassegna dei Bötti du Shcöggiu, realizzato con la collaborazione del Teatro del Sottosuolo, di Tersicorea Off e della compagnia My!Laika.