Giocoleria, improvvisazione teatrale e musica nel nuovo appuntamento a Carloforte di Circo all’attracco, il progetto – rassegna dei Bötti du Shcöggiu, in corso fino al 10 aprile al Side kunst-cirque (sul lungomare di fronte all’Istituto Nautico). Domani (venerdì 8 aprile) Salvatore Frasca ed Edoardo Demontis della compagnia My!Laika sono di scena alle 21.15 nello spettacolo di giocoleria e musica Dale! L’ingresso è gratuito.

Sabato 9 aprile, alle 21.15, è ancora protagonista la compagnia My!Laika nello spettacolo Laerte, di e con Salvatore Frasca, Philine Dahlmann, Giacomo Martini, Edoardo Demontis. Ingresso a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini fino ai 13 anni.

Lo spettacolo va in scena in replica domenica (10 aprile) alle 18.00, in chiusura di Circo all’Attracco. A seguire, dalle 2000, una festa al Side Kunst-cirque suggella la chiusura della rassegna.