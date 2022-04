Si è spento all’età di 87 anni Elvio Verniani, “Il presidente” del Carbonia promosso in C2 40 anni fa. Originario di Tatti, piccola frazione del comune di Massa Marittima, dov’era nato il 3 maggio 1934, giunse a Carbonia giovanissimo nel 1937, quando la città era ancora in costruzione, con la famiglia e nella città mineraria si è realizzato, prima nella sfera lavorativa, poi in quella sportiva. Ha vestito la maglia delle giovanili della Carbosarda ma le maggiori soddisfazioni, nel calcio, la sua grande passione, le ha avute da dirigente. Alla sua esperienza alla guida della Pol. Carbonia, è legato il periodo che riportò il calcio minerario nel panorama professionistico nazionale, in serie C2, culminato con la promozione nella primavera del 1982. Dopo il primo campionato nella quarta serie nazionale, concluso con la salvezza, lasciò la presidenza e dopo alcuni anni anche l’impegno in società, ma la sua vita ha continuato ad essere accompagnata da un grandissimo amore per i colori biancoblù.

Nel mese di dicembre 2017 ho avuto il piacere di pubblicare da editore il libro fotografico “Dalla Carbosarda alla Pol. Carbonia … Io c’ero”, nel quale ha voluto ripercorrere un viaggio tra le pagine più belle della storia del calcio biancoblu, dal 1939 al 1983.

Il giorno del suo 82° compleanno lo intervistai e anche in quella occasione ricordò i momenti più belli della sua esperienza alla guida della società biancoblù.

Negli ultimi anni le precarie condizioni di salute lo hanno costretto a limitare sempre più i movimenti ma si è tenuto in contatto sino agli ultimi con i “suoi” calciatori ed amici, attraverso i social network, dei quali era diventato assiduo frequentatore.

Personalmente, ho iniziato la mia lunga carriera giornalistica ancora giovanissimo, quando Elvio Verniani non aveva ancora assunto la presidenza della Pol. Carbonia. Ho avuto quindi modo di vivere in prima persona quel periodo d’oro del calcio minerario, e da allora mi legava ad Elvio Verniani una profonda e sincera amicizia.

Una caro saluto e le mie personali condoglianze alle figlie Laura e Rossana e ai nipoti.

Ciao Elvio

Giampaolo Cirronis