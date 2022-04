A Villaperuccio, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, si è svolta la processione del Gesù Morto e della via Crucis. L’evento era tanto atteso dai fedeli, e da tutta la comunità di Villaperuccio che si è data appuntamento in piazza Chiesa, dove alle ore 20.30 è partito il corteo accompagnato dal sindaco e da un folto gruppo di fedeli. Il corteo è stato aperto dalle raganelle suonate dai bambini. La processione è stata presieduta dal parroco di Villaperuccio don Maurizio Mirai, con la presenza di don Fulvio Sanna che ha partecipato alla lettura delle varie stazioni della via Crucis situate lungo le vie del paese.

I fedeli, accorsi numerosi, si sono dati appuntamento per domenica 17 aprile per la processione de S’incontru, alla quale è seguita la Messa presieduta da don Maurizio.