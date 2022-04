AltroMondo editore ha pubblicato la seconda raccolta di poesie di Mauro Liggi dal titolo “Segnali di fumo”.

Si tratta di

Avere la forza di essere deboli,

che la fragilità è una benedizione.

Essere gentili, con sé stessi,

affidarsi inermi, senza paracadute alla vita.

Rischiare di cadere.

Che poi magari inizi a volare.

L’ autore