Al via domani, a Iglesias, la microchippatura gratuita dei cani

Da domani, secondo il calendario predisposto dal Servizio Veterinario della ASL, presso l’Autoparco comunale di Corso Colombo 95, a Iglesias, per i proprietari dei cani sarà disponibile il servizio gratuito di microchippatura degli animali.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Iglesias, il Servizio Veterinario della ASL e l’associazione di volontariato Impronte nell’Isola, si inserisce nell’ambito delle politiche attive per la promozione della salute degli animali e della lotta al randagismo.

Dalla giornata di domani e fino al mese di dicembre, per due giorni al mese i proprietari dei cani potranno prenotare la microchippatura gratuita al numero telefonico: 328 9863427 o recarsi direttamente presso l’Autoparco comunale secondo il seguente calendario:

• Mese di maggio:

– 10.05.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 24.05.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Mese di giugno:

– 07.06.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 21.06.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Mese di luglio:

– 05.07.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 19.07.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Mese di settembre:

– 06.09.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 20.09.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Mese di ottobre:

– 04.10.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 18.10.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Mese di novembre:

– 08.11.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 22.11.2022 – ore 10.30 – 12.00

• Nese di dicembre:

– 06.12.2022 – ore 10.30 – 12.00

– 20.12.2022 – ore 10.30 – 12.00

«Grazie alla collaborazione con la ASL e con i volontari – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – possiamo offrire un servizio importante, consentendo ai proprietari dei cani di accedere alla microchippatura in maniera gratuita, in modo da salvaguardare i nostri amici a quattro zampe permettendone la registrazione, fondamentale in caso di smarrimento.»

«Questa rappresenta solamente la prima iniziativa di una serie di progetti realizzati in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL e con il mondo dell’associazionismo – aggiunge l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis -. Entro breve tempo vogliamo mettere in campo altri progetti analoghi dedicati anche ai gatti, salvaguardando le colonie feline presenti, garantendo l’assistenza e favorendo le campagne di sterilizzazione per tenerle sotto controllo.»