Il calcio tabarchino festeggia il ritorno in Promozione con la Verde Isola

E’ stata festa grande, ieri a Carloforte, in occasione dell’ultima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. Il calendario proponeva alla Verde Isola, già promossa in Promozione la domenica precedente dopo il pareggio nel derby di Sant’Antioco con l’Antiochense, un altro derby, con l’Atletico Villaperuccio dell’ex Michele Mileddu, da parte sua tranquillo perché già salvo.

La partita, sul piano tecnico, ha detto poco, com’era facilmente prevedibile, sono maturati 6 goal per la vittoria della Verde Isola per 4 a 2, con il temporaneo 4 a 0 della squadra di casa e poi due goal della squadra ospite, con la ciliegina finale del calcio di rigore trasformato proprio da Michele Mileddu, 46 anni, sceso in campo nell’ultimo scorcio di partita. Al fischio finale sono iniziati i festeggiamenti.

Allegati un ampio album fotografico e le interviste al presidente Giuseppe Buzzo, all’allenatore Pasquale Lazzaro ed al sindaco Salvatore Puggioni.