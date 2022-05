Scuola Basket Carbonia: buona la prima nei play-off per la promozione, San Sperate travolto 90 a 65

Si è svolta sabato 7 maggio, sul campo del pallone di via Roma, a Carbonia, la prima gara dei play-off promozione del campionato di serie D, tra la Scuola Basket Carbonia ed il Basket San Sperate.

I Miners ed i Gherreris si sono affrontati in una partita un po’ spigolosa con i padroni di casa che sono stati capaci di imporre un ritmo sostenuto fin dalle battute iniziali, risultato insostenibile per gli ospiti. Il margine di vantaggio si è via via dilatato sempre più, fino al +25 finale: 90 a 65.

Giovedì a San Sperate le due squadre si ritroveranno di fronte per la seconda gara di playoff, che risulterebbe decisiva per il passaggio del turno in caso di vittoria della Scuola Basket Carbonia. Viceversa, in caso di vittoria del San Sperate, la serie andrebbe alla terza e decisiva partita, sabato 14 maggio, a Carbonia.

Scuola Basket Carbonia: Diana, Corvetto, Sanna, Matteu, Angius, Ivaldi, Etzi, Crobu, Cau, Deliperi. Allenatore Fae.

Basket San Sperate: Orrù, Corronca, Pilloni, Mura, Porcu, Pisu, Brisu T., Simbula. Allenatore Sorrentino.

Arbitri: Alessandro Pittorra di Nuoro e Mattia Murtas di Cagliari.

Nadia Pische

Allegati gli scatti della partita