E’ stato pubblicato nel sito del comune di Carbonia l’esito delle domande sui piani personalizzati della legge n. 162/98

Sono stati pubblicati sul sito del comune di Carbonia gli elenchi dei beneficiari della legge n. 162/98 sui piani personalizzati con riferimento al periodo maggio-dicembre 2022. Gli esiti sono consultabili al seguente link: https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4529-legge-n-162-98-pubblicato-l-esito-delle-domande-sui-piani-personalizzati

I cittadini che hanno presentato richiesta di predisposizione di un piano personalizzato sia per la prima volta, sia per il relativo rinnovo, potranno prendere visione degli allegati dove sono stati indicati i protocolli con i relativi finanziamenti assegnati per il periodo indicato e l’elenco delle istanze non accolte con le motivazioni indicate.