Gian Luca Lai (M5S): «ll Sindaco e la sua maggioranza chiariscano le cause e le responsabilità dietro la mancata partecipazione ai due bandi»

Duro attacco del consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle Gian Luca Lai, già assessore e vicesindaco nella Giunta Massidda, alla maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Pietro Morittu.

«Dopo aver appreso delle dimissioni e successivo reincarico dell’assessore Porcu, dopo aver appreso in settimana della chiusura della piscina comunale, senza che mai abbiano avuto inizio i promessi lavori per “risolvere i problemi di efficienza strutturale dell’impianto sportivo”, è di dominio pubblico la notizia per cui il comune di Carbonia non è riuscito a partecipare ad un bando da 1,5 milioni di euro per un ritardo nella trasmissione della documentazione nonostante i quasi 3 mesi di tempo a disposizione dell’Amministrazione. Tale bando era rivolto al “recupero di aree urbane tramite la costruzione ex novo di impianti sportivi e l’adeguamento di quelli già esistenti” – ha scritto Gian Luca Lai in un post pubblicato su Facebook -. La perdita di una tale possibilità per l’inerzia amministrativa della Giunta Morittu sarebbe di per sé un fatto grave, ma lo è ancor di più alla luce della recente perdita di una struttura importante come la piscina comunale, partita in cui il Comune avrebbe potuto dare il proprio contributo realizzando i lavori di efficientamento annunciati.»

«Non meno grave, è la notizia della perdita di un altro bando, anche questo per il ritardo nella trasmissione della documentazione, di € 250.000 euro volto all’efficientamento ed alla riduzione dei consumi di sale teatrali e cinema, che avrebbe rappresentato un’opportunità importante per uno dei settori che, in questi due anni, ha patito maggiormente la crisi pandemica – ha concluso Gian Luca Lai -. È opportuno che il Sindaco e la sua maggioranza chiariscano ai cittadini di Carbonia le cause e le responsabilità dietro la mancata partecipazione a questi due bandi!»