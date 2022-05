I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale ed il successivo incendio su auto sulla SS 130

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute sulla SS 130 all’altezza del km 8.200 in direzione Cagliari, nel territorio del comune di Elmas, per un incidente stradale ed il successivo incendio, nel quale per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti tre veicoli, un autocarro e due auto che dopo l’impatto si sono incendiate.

La sala operativa ha tempestivamente inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale con un APS ed il supporto di un’autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario inviato dal 118 con ambulanze e l’elicottero dell’elisoccorso, trasportato in ospedale uno dei conducenti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Il traffico è stato deviato sulla SP 2.

Sul posto presente anche la Polizia stradale per gli accertamenti ed i rilievi di legge, l’Anas per il ripristino della sede stradale.