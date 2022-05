Prosegue, a Carloforte, la rassegna “Visioni in Bottega”

Prosegue, a Carloforte, Visioni in Bottega. Sabato 14 maggio, per la rassegna organizzata da Bötti du Shcöggiu, va in scena alle 20.00, al Teatro La Bottega, in via Venezia 6A, lo spettacolo della compagnia Art’in “Divagazioni monologanti”.

Sul palcoscenico, nel recital scritto e diretto da Romano Usai, l’attrice Manuela Loddo (voce narrativa, chitarra e canto) ed Emanuele Mocci agli effetti sonori dal vivo e percussioni.