A Serrenti i vigili del fuoco hanno salvato un uomo caduto in pozzo della profondità di circa 12 metri

A Serrenti i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le 18.30 in via Bologna, in soccorso di un uomo di 78 anni caduto in un pozzo della profondità di circa 12 metri mentre stava facendo dei lavori, scivolando da una scala.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanluri, la squadra SAF (speleo alpino fluviale) ed il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto con tecniche ed attrezzature SAF si sono calati all’interno del pozzo, hanno recuperato l’uomo che con una lieve ipotermia è stato affidato al personale sanitario inviato dal 118 per gli accertamenti sullo stato di salute. Non risulta in pericolo di vita.