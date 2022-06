Cresce l’attesa per il concerto gratuito di Mahmood in programma il 31 luglio allo stadio Monteponi di Iglesias. Giovedì i biglietti messi a disposizione sul portale attivato appositamente subito dopo la conferenza stampa di presentazione svoltasi nella sala riunioni del Centro direzionale di via Isonzo,, sono andati esauritie in poche ore. La limitata capienza dello stadio Monteponi, purtroppo, non consentirà di soddisfare l’enorme mole delle richieste che continuano ad arrivare senza sosta.

Il concerto, inserito nel Ghettolimpo Summer Tour, è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias, all’interno delle manifestazioni dell’Estate Iglesiente 2022.