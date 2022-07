Salta a causa di un’infezione alle corde vocali il concerto di Mahmood del 31 luglio allo stadio Monteponi di Iglesias. Ancora in forse una riprogrammazione dell’evento

«A causa di un’infezione alle corde vocali, e al conseguente riposo vocale e astensione dal canto richiesto fino al 2 agosto, il concerto del Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood previsto per il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) è rinviato a domenica 7 agosto. Viene invece annullata la data del 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Maggiori informazioni sul live previsto il 31 luglio allo Stadio Comunale Monteponi di Iglesias (SU) verranno comunicate a breve.»

Con questo breve comunicato pubblicato nel sito http://www.friendsandpartners.it/ l’organizzazione del grande evento in programma allo stadio Monteponi di Iglesias il prossimo 31 luglio, ha annunciato che il problema di salute impedirà al giovane artista di rispettare il programma dei concerti di fine luglio e quindi anche la tappa di Iglesias, ad ingresso gratuito, che tanta attesa ed interesse aveva scatenato anche in Sardegna e anche delle polemiche per l’investimento fatto dal comune di Iglesias.