Corse straordinarie di Trenitalia per il concerto di Mahmood a Iglesias

In occasione del concerto gratuito di Mahmood, che si terrà il prossimo 31 luglio presso il Campo Sportivo Monteponi di Iglesias, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), su richiesta dell’Amministrazione comunale di Iglesias e della Regione Autonoma della Sardegna, ha messo in campo un programma di corse straordinarie, in orario diurno e notturno, per agevolare il deflusso degli spettatori.

I biglietti per le corse dei treni straordinari saranno acquistabili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal prossimo 21 luglio.

«Grazie alla collaborazione con Trenitalia ed al programma straordinario dei treni, in occasione del concerto di Mahmood, sarà possibile consentire a tante persone provenienti da tutta la Sardegna di arrivare in sicurezza in Città e di tornare in maniera agevole alle proprie abitazioni, limitando inoltre il traffico veicolare in entrata ed in uscita – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai –. Un importante esempio di sinergia tra l’Azienda, l’Amministrazione comunale e quella regionale, per mettere in campo tutte le risorse possibili e per venire incontro alle esigenze delle persone che visiteranno Iglesias in occasione del concerto. L’utilizzo dei treni è fortemente consigliato, in quanto la stazione ferroviaria si trova propria di fronte al campo sportivo dove si svolgerà in concerto, e le vie adiacenti saranno interdette al traffico.»

«Domenica 31 i tanti amanti della musica live potranno lasciare a casa l’auto e prendere parte al concerto in modo più sostenibile e confortevole. Ancora una volta Trenitalia è a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni per facilitare la mobilità dei passeggeri con collegamenti frequenti, capillari e attenti alle loro esigenze», ha detto Vincenzo Pullara, Direttore Business Regionale Trenitalia Sardegna.