Il festival del folklore “Sciampitta” in tour” domenica 17 luglio farà tappa a Carbonia

Anche Carbonia rientra nelle tappe della 37ª edizione di Sciampitta, il Festival internazionale del folklore che andrà in scena domenica 17 luglio, in piazza Marmilla, a partire dalle ore 21.00. L’attesa manifestazione con il suo tour itinerante fa parte del cartellone degli eventi estivi proposti dal Comune di Carbonia.

Il comandante della Polizia Municipale Andrea Usai, con l’ordinanza n° 98 del 15 luglio 2022, rende noto che, in occasione della manifestazione, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 19.30 alle ore 1.00, nelle seguenti strade:

– via Roma, nel tratto compreso tra la via Deledda e la Piazza Roma;

– via Oberhausen;

– via Manno.