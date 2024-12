“La protezione civile siano noi”: incontro formativo nelle scuole superiori di Carbonia

Il comune di Carbonia, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sui temi della protezione civile, di concerto con il Comando di Polizia Locale e le associazioni di protezione civile OdV S.E.R. e Odv Athena, ha promosso un incontro di carattere educativo e formativo presso l’istituto scolastico superiore Beccaria-E. Loi nelle sedi di via Dalmazia e via Brigata Sassari, svoltosi oggi, e con ulteriore appuntamento fissato per lunedì 16 dicembre, presso l’Istituto scolastico superiore Angioy.

L’incontro, organizzato in sinergia dall’assessorato alla Pubblica Istruzione guidato dalla dottoressa Antonietta Melas e dalla Polizia locale guidata dal comandante dottor Andrea Usai, ha registrato un’ampia partecipazione e un alto coinvolgimento degli studenti, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, l’importanza del coordinamento comunale e della gestione delle emergenze.