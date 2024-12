Unisulky lunedì 16 dicembre propone a Carbonia un incontro con la docente Luisa Milia, su Rom e Sinti in Sardegna “tra stereotipi, diritti negati” e recenti cambiamenti

Nuova proposta culturale dell’associazione culturale S’Ischiglia, nell’ambito delle attività di Unisulky, Università popolare del Sulcis, lunedì 16 dicembre, nella sala convegni della biblioteca comunale “Pietro Doneddu”, in viale Arsia, a Carbonia. In programma c’è un incontro con Luisa Milia, docente, componente della Fondazione “Anna Ruggiu” che promuove la conoscenza e la divulgazione della cultura rom, componente del Giscel Sardegna/SLI (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica/Società Linguistica Italiana), che terrà una conversazione su Rom e Sinti in Sardegna “tra stereotipi, diritti negati” e recenti cambiamenti.